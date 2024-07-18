توجيه عاجل لمحافظ حضرموت

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بسرعة إرسال فريق من المختصين في المجال الجيولوجي ومهندسي السلطة المحلية، للنزول الميداني لمنطقة الانهيار الصخري (بحصن باصم) بمديرية دوعن.

وكلف المحافظ بن ماضي، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، للإطلاع عن كثب على حجم الأضرار ومعرفة أسباب الإنهيار، والتأكد من سلامة المواطنين والساكنين بالقرب من الانهيار، وتوفير الحماية لهم وتامين وإبعادهم عن اي ضرر، والرفع بالحلول العاجلة لمعالجة أسباب الإنهيار.

وتعرضت قرية حصن باصم بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، لانهيار صخري بالقرب من بيوت المواطنين دون إصابات بشرية، مخلفا أضرارا كبيرة في مزارع المواطنيين.

وتعرف محافظ حضرموت، من مدير عام مديرية دوعن سالم بانخر، على حادثة الانهيار والإطمئنان على صحة المواطنين في المنطقة..موجهاً السلطة المحلية بالمديرية والجهات الأمنية والعسكرية والطبية بالمديرية بإتخاذ الاجراءات الطارئة للحفاظ على أرواح المواطنين والساكنين بالقرب من موقع الانهيارات ، ومتابعة كل ما يختص بالإنهيار الصخري بالمنطقة أولاً بأول.

وأكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أن الواقعة التي حدثت امس، تشهد اهتمام وحرص السلطة المحلية والجهات المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى للتأكد من سلامة المواطنين والقاطنين بالقرب من منطقة الانهيار الصخري بمنطقة (حصن باصم) بمديرية دوعن.

وباشرت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية بالنزول الميداني لموقع الحدث لوضع الحلول العاجلة والرفع بتقرير عاجل للسلطة المحلية بالمحافظة.