توجيه عاجل لمحافظ حضرموت محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات برشلونة يعلن وفاة حارسه بعد حادث اعتداء مروع بعد أنباء الاغتيال.. مصادر تكشف مكان الرجل ذات 9 الأرواح خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة قرارات جديدة على الأبواب.. منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية تحذيرات من طرق احتيالية جديدة لاختراق حسابات فضيحة جنسية جديدة تهز هذا المنتخب مجلة أمريكية : مليشيات الحوثي استهدفت ناقلة نفط روسية
لقى قيادي في مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه خلال مواجهات، يوم الأربعاء، شرق مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري بمحور تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أبطال القوات المسلحة في الكتيبة الثالثة باللواء 22 ميكا، ومليشيات الحوثية في منطقة “تبشعه” بجبهة الصرمين، أسفرت عن مصرع مشرف المليشيات وإصابة اثنين من مرافقيه.
واكد أن أبطال القوات المسلحة في جاهزية عالية ودائمة للتصدي لميليشيات الحوثي ومواجهة تصعيدها المكثف على مختلف جبهات تعز .