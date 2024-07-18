آخر الاخبار

توجيه عاجل لمحافظ حضرموت محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات برشلونة يعلن وفاة حارسه بعد حادث اعتداء مروع بعد أنباء الاغتيال.. مصادر تكشف مكان الرجل ذات 9 الأرواح خسائر شركات الرقائق تتجاوز 500 مليار دولار وسط مخاوف تجارية صينية غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة قرارات جديدة على الأبواب.. منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية تحذيرات من طرق احتيالية جديدة لاختراق حسابات فضيحة جنسية جديدة تهز هذا المنتخب مجلة أمريكية : مليشيات الحوثي استهدفت ناقلة نفط روسية

محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 155

لقى قيادي في مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه خلال مواجهات، يوم الأربعاء، شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري بمحور تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أبطال القوات المسلحة في الكتيبة الثالثة باللواء 22 ميكا، ومليشيات الحوثية في منطقة “تبشعه” بجبهة الصرمين، أسفرت عن مصرع مشرف المليشيات وإصابة اثنين من مرافقيه.

واكد أن أبطال القوات المسلحة في جاهزية عالية ودائمة للتصدي لميليشيات الحوثي ومواجهة تصعيدها المكثف على مختلف جبهات تعز .

إقراء أيضاً
توجيه عاجل لمحافظ حضرموت
غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة
قرارات جديدة على الأبواب.. منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية
مجلة أمريكية : مليشيات الحوثي استهدفت ناقلة نفط روسية
الزبيدي يعرض على واشنطن 3 استراتيجيات لهزيمة المليشيات الحوثية
رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمنية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول