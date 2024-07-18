محور تعز يعلن مصرع قيادي حوثي ويؤكد الجاهزية العالية للقوات

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 155

لقى قيادي في مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه خلال مواجهات، يوم الأربعاء، شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري بمحور تعز إن مواجهات عنيفة اندلعت بين أبطال القوات المسلحة في الكتيبة الثالثة باللواء 22 ميكا، ومليشيات الحوثية في منطقة “تبشعه” بجبهة الصرمين، أسفرت عن مصرع مشرف المليشيات وإصابة اثنين من مرافقيه.

واكد أن أبطال القوات المسلحة في جاهزية عالية ودائمة للتصدي لميليشيات الحوثي ومواجهة تصعيدها المكثف على مختلف جبهات تعز .