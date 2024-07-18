غارات أميركية بريطانية تستهدف مطار الحديدة

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت مصادر محلية أن المقاتلات الأميركية والبريطانية جددت استهداف مواقع جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية، والتي حولتها إلى قاعدة لتنفيذ الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام حوثية بأن مقاتلات أميركية وبريطانية استهدفت، ليل الأربعاء-الخميس، بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي، دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن هذه الغارات.

وكانت جماعة الحوثي، وعقب اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، قد بدأت تنفيذ سلسلة هجمات ضد سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وبحر العرب، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة الدولية، والذي شن سلسلة غارات في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين بهدف تقليص قدراتهم العسكرية.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين، الأربعاء، إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن "اثنين من عناصر الحوثيين قتلوا (أحدهم قيادي)، فيما أصيب اثنان آخران خلال عمليه نوعية نفذها الجيش ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصرمين شرق مدينة تعز