فضيحة جنسية جديدة تهز هذا المنتخب

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 222

اعتقل لاعب وسط المنتخب الياباني كايشو سانو لاتهامه في قضية اعتداء جنسي، بعد أشهر قليلة من اتهام زميله جونيا إيتو للسبب نفسه.

واستبعد جونيا إيتو من منتخب اليابان خلال إقامة كأس آسيا الأخيرة في قطر بعدما اتهم بالاعتداء الجنسي.

واعتقل سانو، 23 عاما، إلى جانب رجلين آخرين لشبهة ارتباطهم بجريمة اعتداء جنسي على امرأة في الثلاثينات من عمرها ف أحد فنادق العاصمة طوكيو بحسب "إن إتش كيه".

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن الضحية تواصلت مع الشرطة بعد الحادثة ليتم اعتقال الرجال الثلاثة بالقرب من الفندق.

ووقع سانو مؤخرا مع نادي ماينز الألماني وكان ضمن قائمة بلاده في كأس آسيا الأخيرة التي شهدت إبعاد لاعب نادي ريمس الفرنسي، إيتو، من البطولة بعدما أكدت الشرطة قبول بلاغ من فتاتين يتهمان الجناح الأيمن بالاعتداء عليهن جنسيا في أكتوبر بمدينة أوساكا عقب نهاية مباراة اليابان والبيرو الودية.