مجلة أمريكية : مليشيات الحوثي استهدفت ناقلة نفط روسية

الخميس 18 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن إحدى السفينتين اللتين استهدفتهما مليشيات الحوثي الارهابية، الاثنين الماضي، تحمل نفطًا روسيا متجهة على الأرجح إلى آسيا.

وقالت المجلة إن الاستهداف جاء "في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا. وأصبح تصدير النفط الخام إلى الدول الصديقة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للكرملين".

وأضافت: استهدف الحوثيون سفينة MT Chios Lion، ناقلة النفط الخام التي تحمل علم ليبيريا، والمملوكة لجزر مارشال، وتديرها شركة يونانية، وفقًا لبيان أصدرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الناقلة كانت تبحر إلى آسيا، وكانت تحمل 100 ألف طن من النفط الخام من ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، حسبما ذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية المستقلة.

وتابعت: عبرت السفينة "CHIOS Lion" مضيق البوسفور جنوبًا في 4 يوليو، حيث غادرت البحر الأسود وتوجّهت إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمراقب السفن في تركيا.

وأشارت نقلاً عن "رويترز"، أن السفينة تعرّضت لأضرار طفيفة في جانبها الأيسر وغيرت مسارها من الجنوب إلى الشمال لتقييم الأضرار والتحقيق في تسرب نفطي محتمل.

وقالت المجلة إن السفينة الأخرى التي استهدفها الحوثيون، الاثنين الماضي، "BENTLEY I" غادرت السفينة ميناء تامان الروسي على البحر الأسود في الرابع من يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تصل في الرابع من أغسطس.





