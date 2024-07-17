عملية نوعية لأبطال الجيش تقضي على مشرفاً حوثياً وتصيب اثنين من مرافقيه

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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لقى قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مصرعه وأصيب اثنين من مرافقيه في عملية نوعية لأبطال القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، شرقي مدينة تعز.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصدر عسكري بإن أبطال القوات المسلحة في الكتيبة الثالثة باللواء 22 ميكا، في محور تعز، قاموا بتنفيذ عملية مباغتة للمليشيات الحوثية في منطقة "تبشعه" بجبهة الصرمين، أسفرت عن مصرع مشرف المليشيات وإصابة اثنين من مرافقيه.

وأكد أن أبطال القوات المسلحة لقنوا المليشيات خلال الأيام الماضية ضربات قاصمة وتكبيدها خسائر في كبيرة في العتاد والأرواح، وقتل أربعة من كبار قيادات ها، بينهم قائد جبهة عصيفرة، ومنتحل صفة مدير السجن المركزي.

وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة يتحلون بجاهزية عالية ويقظة أمنية دائمة في تربص ومراقبة حالة العدو في ظل التصعيد المكثف للمليشيات الإرهابية على مختلف جبهات تعز