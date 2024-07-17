عملية نوعية لأبطال الجيش تقضي على مشرفاً حوثياً وتصيب اثنين من مرافقيه برشلونة يحسم مستقبل لامين يامال بعد يور.. التحضير للموسم الجديد عواقب خطيرة ووخيمة عند تجاهل أعراض اضطراب الإجهاد الحاد.. تعرف عليها بسرعة مبابي في «البرنابيو»: حلمي حقيقة .. عقد لمدة خمس سنوات نادي النصر السعودي يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو الأمير محمد بن سلمان يشيد بمستوى العلاقات بين طهران والرياض ويؤكد للرئيس الإيراني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدفعة من آمال خفض الفائدة اتساع مقلق لاضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر يرفع التكاليف ..تقرير يكشف التفاصيل خبر صادم ومذهل… الصين تعلن عن إقترب بناء شمس صناعية يحقق حلم القرن أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم
لقى قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مصرعه وأصيب اثنين من مرافقيه في عملية نوعية لأبطال القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، شرقي مدينة تعز.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصدر عسكري بإن أبطال القوات المسلحة في الكتيبة الثالثة باللواء 22 ميكا، في محور تعز، قاموا بتنفيذ عملية مباغتة للمليشيات الحوثية في منطقة "تبشعه" بجبهة الصرمين، أسفرت عن مصرع مشرف المليشيات وإصابة اثنين من مرافقيه.
وأكد أن أبطال القوات المسلحة لقنوا المليشيات خلال الأيام الماضية ضربات قاصمة وتكبيدها خسائر في كبيرة في العتاد والأرواح، وقتل أربعة من كبار قيادات ها، بينهم قائد جبهة عصيفرة، ومنتحل صفة مدير السجن المركزي.
وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة يتحلون بجاهزية عالية ويقظة أمنية دائمة في تربص ومراقبة حالة العدو في ظل التصعيد المكثف للمليشيات الإرهابية على مختلف جبهات تعز