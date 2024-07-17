برشلونة يحسم مستقبل لامين يامال بعد يور.. التحضير للموسم الجديد

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت صحيفة “سبورت”، أن نادي برشلونة، اتخذ قرارًا مهمًّا بشأن لاعبه الشاب لامين يامال، وأيضًا باقي اللاعبين الإسبان بالفريق الذي خاضوا بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، وتوج بلقبه المنتخب الإسباني على حساب إنجلترا.

وبدأ برشلونة، تحضيراته للموسم الجديد، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية سيتخللها بضع مباريات ودية.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة “سبورت”، اليوم الأربعاء، فإن “نادي برشلونة قرر أنه من الأفضل أن يبقى لامين يامال وبقية اللاعبين الإسبان الذين وصلوا إلى نهائي بطولة أوروبا (يورو 2024)، في إسبانيا وعدم السفر إلى الولايات المتحدة للجولة الصيفية المعتادة”.

وأضاف التقرير: “يعطي النادي الأولوية لراحة لاعبيه الجسدية والعقلية بعد موسم طويل للغاية، ولن ينضم يامال وفيران وبيدري إلى تدريبات الألماني هانزي فليك، حتى يعود الفريق من أمريكا، كما لن ينضم فيرمين لوبيز أيضًا، ولكن ذلك لأنه سيشارك في الألعاب الأولمبية”.

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا في ألـ 14 من يوليو، ولكن بسبب الاحتفالات والرحلات الجوية والفعاليات، حيث زار لامين وبيدري، وغافي أعمال تجديد كامب نو يوم الثلاثاء، لم تبدأ عطلة اللاعبين الإسبان الذين شاركوا في البطولة حتى يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تستمر العطلة حتى الـ7 أو الـ 8 أغسطس، أي ما يقرب من ثلاثة أسابيع وهي ضرورية لاستعادة اللاعبين نشاطهم قبل الانضمام إلى تدريبات برشلونة.

وأوضح التقرير: “النادي أكد ضرورة حصول لامين يامال على فترة راحة لبضعة أسابيع، حيث إن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كان تحت الأضواء لفترة طويلة، ويعتقد برشلونة أنه بحاجة إلى الابتعاد لبضعة أيام عن دائرة الضوء الإعلامي”.

من المنتظر أن يفتتح البلوغرانا، مبارياته الودية أمام مانشستر سيتي، ثم سيلعب أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ويختتم جولة الولايات المتحدة الأمريكية أمام ميلان.

المصدر :

إرم نيوز