مبابي في «البرنابيو»: حلمي حقيقة .. عقد لمدة خمس سنوات

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عكاظ

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أمام عشرات الآلاف من المشجعين في ملعب (برنابيو)، قُدِّمَ كيليان مبابي لاعباً لريال مدريد، وتعهّد النجم الفرنسي «بتقديم كل شيء» لبطل الدوري الإسباني.

ووقع مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، عقداً مدته خمس سنوات مع النادي بعد مغادرة باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية. وخضع مبابي للفحص الطبي صباح الثلاثاء، قبل أن يزور ملعب تدريب الفالديبيباس في مدريد ليوقّع رسمياً على العقد التاريخي.

وصل مبابي بعد ذلك إلى ملعب البرنابيو، إذ اصطف المشجعون ساعات طويلة للجلوس في مقاعدهم لحضور العرض، قبل عقد مؤتمر صحفي مطول على أرض الملعب.

وقالت مصادر إن مشجعي ريال مدريد سيواجهون تأخيراً لمدة شهر للحصول على قمصان مبابي.

وقال مبابي خلال المؤتمر بلغة إسبانية أنيقة أثناء العرض: «رائع. إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا». «لقد حلمت لسنوات عديدة باللعب لريال مدريد، واليوم أصبح هذا الحلم حقيقة».

واعترف كابتن فرنسا في المؤتمر الصحفي بأنه كان يتعلم اللغة استعداداً لانتقاله.

وقال: «لم أكن الأفضل في المدرسة، ولكن في اللغة الإسبانية قدمت 100%، كان لدي حلم اللعب لريال مدريد».

وأعلن ريال مدريد، الشهر الماضي، أن مبابي وافق على الانضمام إليهم، منهياً سعيهم الطويل للنجم المهاجم، بعد أن اقتربوا من التوقيع معه في عامي 2017 و2022.

وقال مبابي: «أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز أولاً». «لقد آمن بي منذ اليوم الأول. حدثت أشياء كثيرة، لكني أريد أن أشكركم. أريد أن أشكر كل من عمل معي للمجيء إلى هنا. أعلم أن الأمر كان صعباً ولكن الآن أنا هنا». أنا لاعب في ريال مدريد.

وتابع: «منذ أن كنت طفلاً كان لدي حلم واحد، وهو اللعب هنا. الوجود هنا يعني الكثير بالنسبة لي... الآن أريد تحقيق حلم آخر، أن أكون على مستوى هذا النادي، الأفضل في العالم. أستطيع أن أقول شيئاً واحداً: سأقدم كل شيء لهذا النادي وهذه الشارة».

وكان من المتوقع أن يكون ملعب (برنابيو) الذي يتسع لـ85 ألف متفرج ممتلئاً، مع بيع التذاكر -التي تم توفيرها مجاناً لأعضاء النادي- إلا أنه بقيت بعض المقاعد الفارغة.

وانضم إلى مبابي وبيريز على المسرح الرئيس الفخري لريال مدريد، بيري، وأسطورة النادي زين الدين زيدان، الذي دعا مبابي لأول مرة للتجربة في مدريد في عام 2012.

وقال بيريز: «تهانينا على تحقيق الحلم». «أعلم مدى حماسة عائلتك. لقد وقعت في حب ريال مدريد عندما كنت صبياً. كنت هنا في هذا الملعب وعمرك 13 عاماً. أعلم أنك لن تنسى ذلك اليوم في ديسمبر 2012، عندما دعاك زيدان إلى مدينة ريال مدريد».

وأضاف: «إن حبك لريال مدريد، والتماهي مع هذه الشارة، أعطاك القوة للتغلب على كل عقبة لتكون هنا لاعباً جديداً في ريال مدريد. اليوم أنت هنا لأنك أردت أن تكون. لقد تغلبت إرادتك على كل المحن. شكراً لك لبذل جهد لارتداء هذا القميص».

وقال مبابي إن زيدان أعطاه ذكرياته الأولى مع ريال مدريد، واصفاً زيارته إلى مدينة ريال مدريد بناء على طلب أسطورة النادي بأنها «مجنونة» إذ شاهد تقديم أحد أبناء الفريق المفضلين، كريستيانو رونالدو.

في وقت سابق، وصل مبابي إلى عيادة سانيتاس في لا موراليخا، إحدى ضواحي مدريد الحصرية، لإجراء الفحص الطبي قبل الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان من المتوقع أن يقوم الأطباء بفحص أنف اللاعب المكسور الذي عانى منه في مباراة فرنسا الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا 2024. وتحدث مبابي عن الإصابة في مؤتمره الصحفي قائلا إنه «يريد اللعب في كأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس».

وقال: «تحدثنا هذا الصباح مع الفريق الطبي، سنفعل الأشياء معاً، وسنرى ما سنفعله.. آمل أن ألعب كأس السوبر، لكن ذلك يعتمد على المدرب، يجب أن أكون مستعداً لمساعدة الفريق.

الأمر متروك للنادي. سيعطونني المزيد من المعلومات في الأيام القليلة المقبلة. عندما أعود في الموعد الذي حددوه، سأستعد للمساعدة... تحدثنا إلى مدرب اللياقة البدنية بينتوس هذا الصباح. لإعداد أفضل برنامج ممكن».

ولم يتم تأكيد ما إذا كانت الإصابة تتطلب المزيد من العلاج أو الجراحة. ويسافر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة في نهاية شهر يوليو المقبل للقيام بجولة تحضيرية للموسم الجديد تشمل مباريات ضد ميلان وبرشلونة وتشيلسي.

وقال مبابي عندما سئل عما إذا كان سيلعب في تلك المباريات الودية: «في جولة الولايات المتحدة، سنرى مع المدرب والنادي». «إذا أراد النادي سفري فسأسافر، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن أفعل. سنرى ما يريده النادي».