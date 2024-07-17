نادي النصر السعودي يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو

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أبرم نادي النصر عقدا مع البرازيلي بينتو حارس نادي أتلتيكو باراناينسي لمدة 4 أعوام، مقابل 18 مليون يورو لتعزيز صفوف فريقه الموسم المقبل، خلفا للكولومبي دافيد أوسبينا.
وتعثر الاتفاق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الحارس إيدرسون مورايس، رغم أنه قدم 30 مليون يورو، ما حدا النادي السعودي إلى تغير وجهته نحو بينتو بعد التشاور مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
ويعد النصر ثاني محطات الحارس "25 عاما" حيث تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير العالمي، حيث سيتقاضى مع النادي السعودي راتبا سنويا يقدر بـ 4.5 مليون يورو