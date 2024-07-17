الأمير محمد بن سلمان يشيد بمستوى العلاقات بين طهران والرياض ويؤكد للرئيس الإيراني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عكاظ

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أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد ولي العهد، والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.