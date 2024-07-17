برشلونة يحسم مستقبل لامين يامال بعد يور.. التحضير للموسم الجديد عواقب خطيرة ووخيمة عند تجاهل أعراض اضطراب الإجهاد الحاد.. تعرف عليها بسرعة مبابي في «البرنابيو»: حلمي حقيقة .. عقد لمدة خمس سنوات نادي النصر السعودي يوقع مع الحارس بينتو 4 أعوام مقابل 18 مليون يورو الأمير محمد بن سلمان يشيد بمستوى العلاقات بين طهران والرياض ويؤكد للرئيس الإيراني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدفعة من آمال خفض الفائدة اتساع مقلق لاضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر يرفع التكاليف ..تقرير يكشف التفاصيل خبر صادم ومذهل… الصين تعلن عن إقترب بناء شمس صناعية يحقق حلم القرن أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم قطر تعلن عن تسعير خام الشاهين تحميل سبتمبر عند أعلى مستوياتة في 3 أشهر
أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشاد ولي العهد، والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.