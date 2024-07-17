الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدفعة من آمال خفض الفائدة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد تصريحات صدرت أخيرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولار للأونصة بحلول الساعة (04:56) بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2474.50 دولار. وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأمريكي للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر.

وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة. وقال جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأحدث "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادة الأسعار في طريقها للعودة للمستهدف من البنك المركزي، وهو تصريح أشار إلى أن خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعبرت أدريانا كوجلر محافظة المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء عن تفاؤل حذر فيما يتعلق بعودة التضخم للنسبة المستهدفة التي تبلغ 2 %. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 31.04 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 999.91 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 967.06 دولار