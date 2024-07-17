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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 17/07/2024

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي              140.40

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1886

بيع الدولار                  1893

شراء السعودي             493

بيع السعودي                495

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