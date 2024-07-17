أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 17/07/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1886
بيع الدولار 1893
شراء السعودي 493
بيع السعودي 495