خبر صادم ومذهل… الصين تعلن عن إقترب بناء شمس صناعية يحقق حلم القرن أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم قطر تعلن عن تسعير خام الشاهين تحميل سبتمبر عند أعلى علاوة في 3 أشهر عدن.. رئيس الحكومة يعطي توجيهات لمؤسسة الإتصالات ويطلع على جديد مشروع ''عدن نت'' طيران اليمنية توقع مع إيرباص على اتفاقية تعد الأكبر في تاريخ الشركة عيدروس الزبيدي يخبر سفير واشنطن بالطريقة المناسبة لردع الحوثيين.. وهكذا رد الأخير تقرير: 41 حالة انتهاك للحريات الصحفية في اليمن خلال النصف الأول من 2024 بيان جديد لأسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الإنتقالي مارب.. تطعيم أكثر من 38 ألف طفل ضد شلل الأطفال في أول أيام الحملة الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أكثر من 25 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة
قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل سبتمبر/أيلول لتصبح بعلاوة 1.88 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة في دبي.
وأضافت المصادر أن تحديد السعر، بزيادة عن العلاوة في أغسطس/آب التي كانت 1.21 دولار للبرميل، جاء بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات عبر عطاء.
وأوضحت المصادر أن شركة جلينكور اشترت شحنة للتحميل في الأول والثاني من سبتمبر/أيلول بعلاوة 1.9 دولار للبرميل، فيما اشترت توتسا الشحنتين المتبقيتين إحداهما للتحميل في 17 و18 سبتمبر/أيلول والأخرى للتحميل في 25 و26 سبتمبر/أيلول وهما بعلاوة 1.80 دولار للبرميل