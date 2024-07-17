قطر تعلن عن تسعير خام الشاهين تحميل سبتمبر عند أعلى علاوة في 3 أشهر

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_وكالات

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قالت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل سبتمبر/أيلول لتصبح بعلاوة 1.88 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة في دبي.

وأضافت المصادر أن تحديد السعر، بزيادة عن العلاوة في أغسطس/آب التي كانت 1.21 دولار للبرميل، جاء بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات عبر عطاء.

وأوضحت المصادر أن شركة جلينكور اشترت شحنة للتحميل في الأول والثاني من سبتمبر/أيلول بعلاوة 1.9 دولار للبرميل، فيما اشترت توتسا الشحنتين المتبقيتين إحداهما للتحميل في 17 و18 سبتمبر/أيلول والأخرى للتحميل في 25 و26 سبتمبر/أيلول وهما بعلاوة 1.80 دولار للبرميل