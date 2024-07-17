عدن.. رئيس الحكومة يعطي توجيهات لمؤسسة الإتصالات ويطلع على جديد مشروع ''عدن نت''

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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افتتح رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مقر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية- الادارة العامة، في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

وعقب قص شريط الافتتاح، طاف الدكتور احمد عوض بن مبارك، في الأقسام و الإدارات المختلفة للمؤسسة، واطلع من المسؤولين والمختصين على سير العمل فيها، في اطار الجهود المبذولة لتفعيل نشاط المؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة لها، وتقديم خدماتها للمواطنين بأفضل المستويات.

واستمع رئيس الوزراء، من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، الى شرح حول المهام التي ينفذوها والتحديات والحلول المقترحة، في اطار الحرص على تحسين الخدمات، والخطط التنفيذية لتطوير الأداء، بما يواكب توجهات الحكومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير وتحديث خدمات الاتصالات والانترنت وتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة.

ووجه بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المؤسسة، وذلك كتوجه عام لتفعيل أداء هذه الإدارات في جميع مرافق وأجهزة الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

كما زار بن مبارك، مشروع "عدن نت"، واطلع على سير العمل الجاري فيه، وخطط التوسعة والتجهيزات الجارية، وفق احدث المواصفات الفنية والتقنية، وتغطية المشروع التي تم توسيعها الى محافظات حضرموت ولحج وأبين، ومراحل التوسعة القادمة.

واطلع من مدير عام المشروع المهندس منصور الوليدي، على سير العمل والخطط التي يجري إعدادها استعدادًا للتوسعة وإنتشار المشروع وإتاحة خدماته بصورة تلبي احتياجات كافة القطاعات العامة والخاصة وتمكن المواطنين من الحصول على خدمات تواكب تقنيات الجيل الرابع.

وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية مشروع "عدن نت" باعتباره مشروع وطني هام الهدف منه تقديم وتوفير خدمات الاتصالات الجيل الرابع بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية لتلبية تطلعات المواطنين ومختلف القطاعات في مواجهة التحديات التي فرضها واقع المرحلة في البلاد.. مؤكداً دعم الحكومة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهودها في توفير منظومة الاتصالات والانترنت ومعالجة اوضاع المؤسسات التابعة لها.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، اجتماع لقيادة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، جرى خلاله استعراض خطط المؤسسة لتطوير عملها، ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض توضيحي عن خطط المؤسسة ومشاريعها والمعوقات التي تواجهها ومقترحات حلها، إضافة الى مستوى الانجاز خلال الفترة الماضية والمشاريع الجاري تنفيذها في مجال البنية التحتية والمؤسساتية ورفع مستوى الكادر الوظيفي، وخطط تشجيع الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة مضاعفة جهود الجميع للنهوض بقطاع الاتصالات وفقاً لخطط إستراتيجية ورؤية واضحة.. موجهاً المؤسسة العامة للاتصالات باعداد خارطة طريق شاملة المشاريع والاحتياجات وفرص الشراكة والاستثمار.