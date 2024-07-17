عدن.. رئيس الحكومة يعطي توجيهات لمؤسسة الإتصالات ويطلع على جديد مشروع ''عدن نت'' عاجل.. طيران اليمنية توقع مع إيرباص على اتفاقية تعد الأكبر بتاريخ الشركة عيدروس الزبيدي يخبر سفير واشنطن بالطريقة المناسبة لردع الحوثيين.. وهكذا رد الأخير تقرير: 41 حالة انتهاك للحريات الصحفية في اليمن خلال النصف الأول من 2024 بيان جديد لأسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الإنتقالي مارب.. تطعيم أكثر من 38 ألف طفل ضد شلل الأطفال في أول أيام الحملة الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أكثر من 25 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية إيران تعلن عن افتتاح 3 مواقع إشعاعية خلال الأشهر الماضية الكشف عن اجتماع مرتقب بين حركتي فتح وحماس في الصين ..تفاصيل
وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية ممثلة برئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود، مع ممثلي شركة إيرباص، اليوم الاربعاء، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية شراء 8 طائرات جديدة نوع إيرباص، 4 طائرات من طراز A320 neo ، و 4 طائرات من طراز A321 neo.
ونصت الاتفاقية على بدء الخطوط الجوية اليمنية بالدفع المالي ابتداءا من العام 2028م، وجدولة استلام الطائرات الـ 8 ابتداءا من العام 2031م حتى العام 2034م، بواقع طائرتين في كل عام.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية التي تعد الأكبر في تاريخ شركة اليمنية الناقل الوطني خلال العقود الماضية، ضمن خطط وتوجهات الشركة لتحديث وتعزيز أسطول طائراتها، وتوسيع وجهات رحلاتها الجوية إلى عدد من المطارات العربية والعالمية.
حضر توقيع الاتفاقية مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية الدكتور عمر الجفري، ونائب المدير العام للشؤون التجارية في شركة اليمنية محسن حيدرة.