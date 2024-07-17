عاجل.. طيران اليمنية توقع مع إيرباص على اتفاقية تعد الأكبر بتاريخ الشركة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية ممثلة برئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود، مع ممثلي شركة إيرباص، اليوم الاربعاء، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية شراء 8 طائرات جديدة نوع إيرباص، 4 طائرات من طراز A320 neo ، و 4 طائرات من طراز A321 neo.

ونصت الاتفاقية على بدء الخطوط الجوية اليمنية بالدفع المالي ابتداءا من العام 2028م، وجدولة استلام الطائرات الـ 8 ابتداءا من العام 2031م حتى العام 2034م، بواقع طائرتين في كل عام.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية التي تعد الأكبر في تاريخ شركة اليمنية الناقل الوطني خلال العقود الماضية، ضمن خطط وتوجهات الشركة لتحديث وتعزيز أسطول طائراتها، وتوسيع وجهات رحلاتها الجوية إلى عدد من المطارات العربية والعالمية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية الدكتور عمر الجفري، ونائب المدير العام للشؤون التجارية في شركة اليمنية محسن حيدرة.