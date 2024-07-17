مارب.. تطعيم أكثر من 38 ألف طفل ضد شلل الأطفال في أول أيام الحملة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بلغ عدد الأطفال المطعمين في محافظة مأرب، خلال اليوم الأول، من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال في جولتها الثانية أكثر من 38 ألف طفلاً وطفلة دون سن الخامسة في عموم مديريات المحافظة.

واكد مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بالمحافظة، تطعيم نحو 38 ألفاً 97 طفلاً وطفلة خلال اليوم الأول (الثلاثاء) من حملة التحصين الاحترازية ضد فيروس شلل الأطفال بنسبة 37 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين في هذه الحملة.

واشار الى انه تم الوصول إلى نحو 24 ألفاً و701 منزل في أول أيام الحملة بنسبة بلغت 38 بالمائة في جميع القرى والمناطق والتجمعات السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين بالمحافظة.

ولفت الى أن 411 فريقاً ثابتاً ومتحركاً مستمرون في عملهم حتى 17 يوليو الجاري بهدف استكمال تطعيم جميع الأطفال المستهدفين في هذه الحملة المقدرة أعدادهم بأكثر من 100 ألف طفل وطفلة في جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.