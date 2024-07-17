لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية

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أجرت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" بالتعاون مع شركة "غيوسكان" لأول مرة في روسيا، تجربة تحكم في طائرة مسيرة عبر قمر صناعي فضائي.
وأعلنت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس": "لأول مرة في روسيا، تم تطبيق تقنية التحكم في طائرة مسيرة عبر الأقمار الصناعية كجزء من التجربة المشتركة بين شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" وشركة "غيوسكان"، والتي تم تنفيذها في مشروع التصميم والتعليم المكثف "أرخبيل-2024" في مقاطعة سخالين في روسيا.
وتم نقل بيانات الموقع بنجاح، وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة إلى مركز المعلومات (مركز معالجة البيانات) لنظام الأقمار الصناعية "غونتس"، كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى موقع الإطلاق. وفي المستقبل، قد يكون هناك طلب على تتبع موقع الطائرات المسيرة حيث لا توجد قنوات اتصال أخرى