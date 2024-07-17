لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية إيران تعلن عن افتتاح 3 مواقع إشعاعية خلال الأشهر الماضية الكشف عن اجتماع مرتقب بين حركتي فتح وحماس في الصين ..تفاصيل وفاة 7 بالصواعق الرعدية في 5 محافظات يمنية بايدن يحسم موقفة من الإنتخابات يحدد شرط انسحابه من السباق الرئاسي الرياض وواشنطن توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي في هذا المجال 3 بطولات "مثيرة" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية الشركة المالكة للناقلة (أولفيا) تفضح الناطق العسكري للحوثيين سلطات مأرب تطلق خطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة للعامين 2024م- 2025م أبو حمزة يكشف كيف هربت قوة صهيونية كـ”الجراد”.. والقسام توجه رسالة مصورة
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إنه جرى افتتاح 3 مواقع إشعاعية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي تصريحات على هامش اجتماع للحكومة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،
أضاف إسلامي أنه سيتم فتح 3 مواقع إشعاعية أخرى في شهر أغسطس المقبل. ولم يوضح إسلامي طبيعة المواقع بدقة، لكنه ادعى أنها تأتي ضمن جهود "إخال التكنولوجيا النووية المهمة إلى حياة الناس"