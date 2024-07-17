إيران تعلن عن افتتاح 3 مواقع إشعاعية خلال الأشهر الماضية

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إنه جرى افتتاح 3 مواقع إشعاعية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي تصريحات على هامش اجتماع للحكومة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،

أضاف إسلامي أنه سيتم فتح 3 مواقع إشعاعية أخرى في شهر أغسطس المقبل. ولم يوضح إسلامي طبيعة المواقع بدقة، لكنه ادعى أنها تأتي ضمن جهود "إخال التكنولوجيا النووية المهمة إلى حياة الناس"