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يشهد الأسبوع الثالث من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في العاصمة السعودية الرياض 3 بطولات مثيرة تجمع أبرز الفرق العالمية ولاعبي النخبة.
ووصلت بطولة Dota2 Riyadh Masters مواجهات ملحميّة بعد وصولها إلى مراحلها الإقصائية، وبطولة Counter-Strike 2 التي تنطلق منافساتها الأربعاء، وبطولة PUBG Mobile التي تبدأ مواجهاتها يوم الجمعة القادم.
وبدأ الأسبوع بانطلاق منافسات خروج المغلوب في لعبة Dota2 Riyadh Masters التي تستضيفها القدية أرينا، حيث يتنافس 16 من أندية النخبة للوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أميركي.
وتصدّر الفريق السعودي Falcons ترتيب المجموعة الأولى بأربعة انتصارات وتعادلين من أصل سبع مباريات، مُعلنين أنفسهم كأحد أكبر المنافسين على جائزة المركز الأوّل التي تبلغ 1.5 مليون دولار أميركي.
ويشهد هذا الأسبوع أيضًا الانطلاق المنتظر لبطولة Counter-Strike 2 في أمازون أرينا التي ستشهد منافسة شرسة بين أفضل الأندية العالمية على جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي.
أما يوم الجمعة القادم، سيجتمع عشّاق لعبة PUBG Mobile في stc أرينا لحضور الانطلاق الرسمي لدور المجموعات. ويشارك في هذه البطولة 24 فريقاً في مواجهات استراتيجية على جزيرة نائية، حيث تتطلب هذه البطولة من اللاعبين البقاء على قيد الحياة والنجاة من المعارك باستخدام التكتيكات الذكية والعمل الجماعي المتماسك.
وتستمر منافسات البطولة حتى 25 أغسطس المقبل بجوائز هي الأضخم بالتاريخ إذ يصل مجموعها إلى 60 مليون دولار أميركي.