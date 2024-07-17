الشركة المالكة للناقلة (أولفيا) تفضح الناطق العسكري للحوثيين

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نفت الشركة المالكة للناقلة (أولفيا) التي ترفع علم قبرص، يوم الثلاثاء، ما أعلنته جماعة الحوثي باستهداف سفينتها في البحر المتوسط.
ونقلت رويترز عن الشركة قولها إن جماعة الحوثي لم تهاجم الناقلة في البحر المتوسط، كما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن الجماعة المتحالفة مع إيران لم تهاجم أي سفينة في تلك المياه.
وقالت شركة آيلاند أويل القابضة التي تملك أولفيا ومقرها قبرص في رد بالبريد الإلكتروني "نود إعلامكم بأنه لم يقع أي حادث".
وأمس قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي الارهابية يحيى سريع إن "الجماعة هاجمت سفينتين في البحر الأحمر، كما استهدفت الناقلة أولفيا في البحر المتوسط بالتعاون مع تحالف المقاومة الإسلامية في العراق".
وذكرت مصادر أمنية بحرية أن الحوثيين زعموا استهداف سفن في البحر المتوسط في وقت سابق، لكن تلك المزاعم لم يثبت صحتها.
وأضافوا أن استهداف منطقة البحر المتوسط مباشرة يتطلب قدرات أكبر بكثير، أو يمكن تحقيقه عبر الاستخدام الدقيق لصواريخ باليستية طويلة المدى.