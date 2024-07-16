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أبو حمزة يكشف كيف هربت قوة صهيونية كـ”الجراد”.. والقسام توجه رسالة مصورة

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء: “لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت”.

وأضاف: “العدو يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية في قطاع غزة“.

وتابع: “التنكيل بالأسرى الفلسطينيين يعكس حالة الهمجية والظلم الممنهج”.

الناطق باسم سرايا القدس مضى في القول: “أسرانا على سلم أولويات المقاومة، وتحريرهم آت لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته”.

وأردف: “نؤكد على استمرار النفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر العدو”.

وأكمل: “في حي الشجاعية، أجهزنا على قوة بجيش الاحتلال من مسافة الصفر، وناقلات الجند والمرتزقة أمست خردة على قارعة الطريق، وعويل الجنود مسموع، وفروا كالجراد بين قتيل وجريح وهارب أمام بأس مقاتلينا الأشداء”.

من جهتها، وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة من شرق رفح: “احترَق الجنود بعد ضربنا للشقة، والآن سيخرجون مدحورين، وأينما توجهوا سيجدونا ذو بأسٍ شديد”.

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