توقعات بحدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق بـ اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) حدوث فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق في اليمن (خاصة الساحلية والمنخفضة) نتيجة الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واوضحت المنظمة -في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الأخيرة- إن خطر الفيضانات يزداد خلال موسم الأمطار في اليمن الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

ورجحت أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في كثافة الأمطار مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، خاصة في المناطق الساحلية والمنخفضة". مؤكدة أن يسجل شهر يوليو، على وجه الخصوص، هطولًا كبيرًا للأمطار في العديد من مناطق البلاد".

تضيف أن العوامل الأساسية التي تسهم في حدوث الفيضانات تتمثل في استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وعدم كفاية أنظمة الصرف الصحي، وإزالة الغطاء النباتي، وغيرها من الظروف البيئية.

كما توقعت ارتفاع مستويات هطول الأمطار اليومية، لتصل إلى قيم تراكمية تتجاوز 200 ملم في بعض مناطق البلاد مثل محافظة إب، كما ستتلقى المرتفعات الوسطى وأجزاء من المرتفعات الجنوبية غزارة مطرية في الفترة القادمة.

وذكرت أن تتلقى مناطق مثل محافظة حضرموت، والتي عادة ما تشهد الحد الأدنى من هطول الأمطار، ستشهد هطولًا كبيرًا يقارب 40 ملم. يمكن أن تؤدي توقعات الأرصاد الجوية هذه، إلى جانب الخصائص الطبوغرافية المائية لمستجمعات المياه المنخفضة والساحلية، إلى عودة ظهور الفيضانات المفاجئة، مع احتمالات متفاوتة عبر مناطق مختلفة.

وخلصت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في نشرتها إلى أن هذه الفيضانات قد تؤثر على الأصول الزراعية الضعيفة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطر تدهور الأمن الغذائي.