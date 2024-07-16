أسطورة كرة القدم ميسي يحقق أحلام قائد وريثه يامال

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حقق أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، حلم لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا المتوج ببطولة أمم أوروبا (يورو ٢٠٢٤) في الليلة ذاتها .

وواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الكروية، إذ كان على موعد مع إنجاز جديد في كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا 2024»،عندما رفع الكأس الـ45 في مسيرته، وهو رقم قياسي بين لاعبي كرة القدم الأكثر شهرة في تاريخ العالم، والثاني لـ«ميسي» في كوبا أمريكا. وشهدت مباراة تتويج الأرجنتين بلقب «كوبا أمريكا 2024» تعرّض ميسي لإصابة قوية، إذ غادر المباراة في الدقيقة 64، منهمراً بالبكاء، ليدخل بدلاً منه نيكولاس غونزاليس.

وقال يامال قبل نهائيا اليورو وكوبا أمريكا: «كانت صورتي مع ميسي مصادفة كبيرة، كان يمكن أن يكون مكاني أي طفل آخر في برشلونة».

وزاد: «أتمنى اللعب ضد ميسي في بطولة الفيناليسما إذا فازت إسبانيا والأرجنتين بالألقاب القارية».

وقاد النجم الصغير منتخب اللاروخا لتحقيق اللقب القاري الرابع، وتوج نفسه بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. ومن المقرر أن يخوض يامال مباراة سوبر القمة وجهاً لوجه ضد ميسي خلال عام 2025 ضمن بطولة «الفيناليسما» التي تجمع بين بطل كوبا أمريكا والفائز باليورو.

ورغم عدم تحديد موعد محدد لإقامة البطولة، لكن من المتوقع أن تقام بين يونيو ويوليو 2025.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس «فيناليسما»، المعروف أيضاً باسم كأس أرتيمو فرانكي، الرئيس الأسبق لليويفا، في 1985 حين واجه المنتخب الفرنسي، بطل أوروبا آنذاك، نظيره البطل الأمريكي الجنوبي أوروغواي في استاد حديقة الأمراء بباريس، وفاز البطل الأوروبي بلقب النسخة الأولى.

وأقيمت النسخة الثانية من المنافسة في 1993 بين الأرجنتين بطلة أمريكا الجنوبية والمنتخب الدنماركي بطل أوروبا، وانتهت بفوز التانغو الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في المباراة.

يذكر أن الأرجنتين «حاملة اللقب» فازت بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخها مسجلة رقماً قياسياً، إثر انتصارها على كولومبيا 1-0 بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من زمن المباراة.

المصدر / عكاظ