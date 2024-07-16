كم بلغت حصيلة ضحايا عدوان الإحتلال على غزة حتى اليوم مع دخول الحرب شهرها العاشر؟

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل شهره العاشر، إلى 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 جريحا، أغلبهم من النساء والأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء عن مصادر طبية في غزة قولها إن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 مدنيا، وإصابة 69 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.