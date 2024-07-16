ريال مدريد يقدم رسميا لاعبه الجديد كيليان مبابي

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قدم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء مهاجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي بملعب سانتياغو برنابيو.
ووقع مبابي رسميا لريال مدريد في عقدٍ لمدة 5 سنوات.