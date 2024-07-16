توضيح هام صادر عن جهاز الأمن القومي بشأن اختطاف عشال وحقيقة استغلال القضية لتفجير الوضع في العاصمة عدن

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نفى مصدر في جهاز الأمن القومي ما تداولته وسائل إعلام محلية من مزاعم وصفها بالكاذبة منسوبة للجهاز عن اعتراض اتصالات استخباراتية بشأن مخطط لاستغلال قضية المقدم علي عشال الجعدني المختطف من قبل عناصر اجرامية، لتفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

واكد المصدر، عدم ادلاء الجهاز بأي تصريحات حول قضية المقدم عشال، بما فيها تلك التناولات التي زعمت اعتراض اتصالات استخباراتية خارجية بأطراف داخلية، لتنفيذ تفجيرات اثناء تظاهرة تضامنية مع المقدم علي عشال.

وقال المصدر ان تلك التناولات هي مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة وتهدف الى محاولة اثارة الفتنة وتأجيج الاحتقان الشعبي و التشويش على سير التحقيقات المستمرة في هذه القضية المنظورة امام الاجهزة المختصة.

واوضح المصدر بحسب موقع الجيش، ان قضية اختطاف المقدم علي عشال باتت تحت الاشراف المباشر من اللجنة الامنية العليا بعد ان تم ضبط عدد من المشتبه بهم في القضية والشروع بالتحقيقات القانونية.

كما اكد المصدر استمرار الجهات المعنية بملاحقة، وتعقب وضبط كل من يثبت تورطه في الجريمة، واحالتهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند التعاطي مع القضايا ذات البعد الامني، واستقاء المعلومات بشانها من مصادرها المعنية.

وفي تطورات متصلة باختطاف عشال اقدمت قوات الحزام الأمني فجر اليوم الثلاثاء، على اختطاف أربعة مواطنين بينما كانوا يجهزون منصة لإقامة تظاهرة كبيرة في ساحة العروض، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.

وأشارت مصادر محلية الى أن من بين المختطفين صلاح السعدي، نجل الفقيد العميد علي السعدي وصهر المختطف علي عشال الجعدني.

وانتشرت قوات الحزام الأمني بكثافة في ساحة العروض منذ صباح اليوم بهدف منع إقامة الوقفة الاحتجاجية.

وكانت قبائل محافظة أبين قد قررت تنظيم مظاهرة سلمية في 16 يوليو 2024 (عصر اليوم الثلاثاء) بساحة العروض في خور مكسر، للمطالبة بالكشف عن مصير ابنها المخفي المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، الذي اختطف في 12 يونيو 2024 من قبل مسلحين في منطقة التقنية بعدن واقتادته العصابة إلى جهة غير معلومة.