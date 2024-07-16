عاجل.. العليمي يضع الأمريكان أمام مستجدات الوضع الإقتصادي والسياسي في اليمن ويشدد على اهمية تنفيذ 3 أمور تظاهرة شعبية جديدة دعما للبنك المركزي في معركته الإقتصادية مع مليشيا الحوثي فصيل عراقي مسلح يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع جماعة الحوثي- بيان مسئول يمني متحدثا من داخل مبنى الأمم المتحدة: '' اليمن تقف على أعتاب مرحلة خطيرة جدا'' أول عربي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة متظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيب للمطالبة باتفاق تبادل أسرى الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر بشأن تمديد عقوباته على إيران عاما إضافيا مليشيات الحوثي تعلن استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط انشقاق دبلوماسي من كوريا الشمالية وفراره للجارة الجنوبية من هو جيمس فانس الذي اختاره ترمب نائباً له؟
شدد الرئيس اليمني رشاد العليمي، على اهمية وفاء مجتمع المانحين بتعهداته لخطة الاستجابة الانسانية عبر البنك المركزي اليمني، والتسريع باجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية، وشركائها المحليين الى العاصمة المؤقتة عدن، والالتزام الصارم بالمركز القانوني للدولة العضو في الامم المتحدة.
واستقبل العليمي في مقر اقامته بالرياض، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفين فايجن.
واستعرض اللقاء، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الاقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من السفير الاميركي، الى برامج الدعم الانمائي والانساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية، بما في ذلك اعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وجهود مكافحة الارهاب، و التهريب، والجريمة المنظمة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة امام المستجدات المحلية، بما في ذلك الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي يقودها المجلس والحكومة، وجهود الاشقاء والاصدقاء لاطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
و اكد في هذا السياق، اهمية دعم الاصلاحات الحكومية، وجهودها لردع اي تهديد للمركز القانوني للدولة، وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، و تأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني.