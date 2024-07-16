عاجل.. العليمي يضع الأمريكان أمام مستجدات الوضع الإقتصادي والسياسي في اليمن ويشدد على اهمية تنفيذ 3 أمور

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شدد الرئيس اليمني رشاد العليمي، على اهمية وفاء مجتمع المانحين بتعهداته لخطة الاستجابة الانسانية عبر البنك المركزي اليمني، والتسريع باجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية، وشركائها المحليين الى العاصمة المؤقتة عدن، والالتزام الصارم بالمركز القانوني للدولة العضو في الامم المتحدة.

واستقبل العليمي في مقر اقامته بالرياض، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفين فايجن.

واستعرض اللقاء، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الاقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من السفير الاميركي، الى برامج الدعم الانمائي والانساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية، بما في ذلك اعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وجهود مكافحة الارهاب، و التهريب، والجريمة المنظمة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سفير الولايات المتحدة امام المستجدات المحلية، بما في ذلك الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي يقودها المجلس والحكومة، وجهود الاشقاء والاصدقاء لاطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.

و اكد في هذا السياق، اهمية دعم الاصلاحات الحكومية، وجهودها لردع اي تهديد للمركز القانوني للدولة، وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، و تأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني.