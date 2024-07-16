تظاهرة شعبية جديدة دعما للبنك المركزي في معركته الإقتصادية مع مليشيا الحوثي

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شهدت مدينة المخا غرب محافظة تعز اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرة حاشدة دعماً لقرارات البنك المركزي اليمني ورفضاً للضغوطات الاممية الرامية لإلغائها.
وكانت تظاهرات شعبية كبيرة مماثلة شهدتها مدن مأرب وتعز والخوخة، دعما لقرارات البنك المركزي اليمني.
بموازة ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حملات إلكترونية واسعة دعماً لقرارات البنك المركزي اليمني، وإجراءاته الطارئة لإنقاذ القطاع المصرفي ومؤسساته من نهب وفساد وممارسات المليشيات الحوثية.