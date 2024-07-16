فصيل عراقي مسلح يعلن تنفيذ عملية مشتركة مع جماعة الحوثي- بيان

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت ما تسمى ''المقاومة الاسلامية'' في العراق أنها نفذت امس الاثنين بالاشتراك مع جماعة الحوثي عملية عسكرية في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ.

ووفق بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- فقد استهدفت العمليةْ سفينةَ (Olvia) وحققتِ هدفَها بنجاح.

وقال ان هذه العملية تأتي ''استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ'' حد تعبير البيان.

البيان اشار الى ان عمليات المقاومة في العراق مستمرة في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

من جهتها اعلنت جماعة الحوثي عبر ناطقها العسكري استهداف سفينة في البحر الأبيض المتوسط، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية بالعراق.

ومؤخرا اعلن الحوثيون عن عمليات مشتركة في البحر الابيض والاحمر مع فصيل عراقي مسلح موالي لايران يطلق على نفسه اسم المقاومة الاسلامية في العراق.