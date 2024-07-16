متظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيب للمطالبة باتفاق تبادل أسرى

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أغلق متظاهرون إسرائيليون، الثلاثاء، طريقا سريعا في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أغلقوا طريق "أيالون جنوب" لبعض الوقت. وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة عليها صور 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، ودعوا لإعادتهم إلى إسرائيل.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المظاهرة قادتها عائلات أسرى إسرائيليين في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أخلت لاحقا الشارع من المتظاهرين وأعادت فتحه أمام حركة السير.

ونقلت عن أحد المتظاهرين لم تسمه، قوله: "في حين أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كان مخصصًا بالكامل لما يسمى الخطر على حياة رئيس الوزراء، فإننا هنا لنذكركم جميعًا بأن هناك 120 رهينة تتعرض حياتهم حقًا لخطر داهم".

وأضاف: "سمعنا وزير الدفاع (يوآف غالانت) يقول بصوته إننا الآن الأقرب إلى صفقة الرهائن أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "لن نسمح لرئيس الوزراء بإخراج المحادثات عن مسارها بأعذار مختلفة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نشاطاتها المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة