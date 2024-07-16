أول عربي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة متظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيب للمطالبة باتفاق تبادل أسرى الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر بشأن تمديد عقوباته على إيران عاما إضافيا مليشيات الحوثي تعلن استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط انشقاق دبلوماسي من كوريا الشمالية وفراره للجارة الجنوبية من هو جيمس فانس الذي اختاره ترمب نائباً له؟ 5 نصائح للسيطرة على ضغط الدم ريال مدريد يمنع الاتحاد من هذه الصفقة ! من هو فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس؟ الرئاسي يبلغ واشنطن تمسكه بالإجراءات التي اتخذها مركزي عدن
أغلق متظاهرون إسرائيليون، الثلاثاء، طريقا سريعا في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أغلقوا طريق "أيالون جنوب" لبعض الوقت. وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة عليها صور 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، ودعوا لإعادتهم إلى إسرائيل.
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المظاهرة قادتها عائلات أسرى إسرائيليين في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أخلت لاحقا الشارع من المتظاهرين وأعادت فتحه أمام حركة السير.
ونقلت عن أحد المتظاهرين لم تسمه، قوله: "في حين أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كان مخصصًا بالكامل لما يسمى الخطر على حياة رئيس الوزراء، فإننا هنا لنذكركم جميعًا بأن هناك 120 رهينة تتعرض حياتهم حقًا لخطر داهم".
وأضاف: "سمعنا وزير الدفاع (يوآف غالانت) يقول بصوته إننا الآن الأقرب إلى صفقة الرهائن أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "لن نسمح لرئيس الوزراء بإخراج المحادثات عن مسارها بأعذار مختلفة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نشاطاتها المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة