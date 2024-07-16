الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر بشأن تمديد عقوباته على إيران عاما إضافيا

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أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على إيران لعام آخر، بسبب دعمها روسيا، والمجموعات المسلحة في منطقتي الشرق الأوسط البحر الأحمر.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أن العقوبات الأوروبية على إيران، تم تمديدها لغاية 27 يوليو/ تموز 2025.
وأضاف البيان أن قرار تمديد العقوبات قابل لإعادة النظر لمرة واحدة خلال العام.
وجاءت العقوبات الأوروبية هذه على إيران بعد تنديد الاتحاد الأوروبي بالهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي.
وشملت العقوبات الأوروبية المفروضة على 12 شخصية و9 كيانات مرتبطة بإيران، تجميد الأصول وحظر تقديم فوائد اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بجانب حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي