الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 127

أوضح أطباء قلب، أن ارتفاع ضغط الدم يسمى «القاتل الصامت»؛ لأنه لا يسبب أي أعراض على الإطلاق، ويكتشف فجأة. ويؤدي إلى حالات مميتة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وقدم الأطباء 5 نصائح للسيطرة على ضغط الدم، هي: زيارة الطبيب بانتظام الإقلاع عن التدخين فوراً التخلص من تناول الملح النوم الكافي والمنتظم الاسترخاء والسيطرة على الإجهاد