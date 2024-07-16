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أوضح أطباء قلب، أن ارتفاع ضغط الدم يسمى «القاتل الصامت»؛ لأنه لا يسبب أي أعراض على الإطلاق، ويكتشف فجأة. ويؤدي إلى حالات مميتة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
وقدم الأطباء 5 نصائح للسيطرة على ضغط الدم، هي: زيارة الطبيب بانتظام الإقلاع عن التدخين فوراً التخلص من تناول الملح النوم الكافي والمنتظم الاسترخاء والسيطرة على الإجهاد