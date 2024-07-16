ريال مدريد يمنع الاتحاد من هذه الصفقة !

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يسعى نادي الاتحاد لتعزيز مركز حراسة المرمى هذا الصيف، بعد مغادرة البرازيلي مارسيلو غروهي صفوف النادي بنهاية موسم 2023-24، ومن الأسماء المُرشحة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي دافع عن قميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي، مُعارًا من نادي تشيلسي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الاتحاد تواصل مع كيبا لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف، لكن الحارس الإسباني رفض الانتقال إلى النادي الجداوي؛ من أجل تحسين فرصة بقاءه مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن كيبا (29 عامًا) هو الخيار الأول ليحل محل الأوكراني أندريه لونين، الذي يسعى لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف، وهو ما يجعل الحارس الإسباني يتأنى في تحديد وجهته المقبلة، وينتظر ما سيحدث بين لونين والنادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد ضم كيبا على سبيل الإعارة لمدة موسم من تشيلسي، كبديل طارئ للبلجيكي تيبو كورتوا الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي بالركبة في أغسطس 2023.

وتعرض كيبا للإصابة في بدايته مع ريال مدريد، وبعد عودته، وجد نفسه يقاتل من أجل الحصول على دقائق مع الأوكراني لونين، الذي تم تفضيله عليه على الرغم من استعادة الحارس المُعار من "البلوز" لياقته البدنية.

ولعب كيبا مع ريال مدريد 20 مباراة عبر كل المسابقات خلال الموسم الماضي، وتلقت شباكه 18 هدفًا، ونجح في الخروج بشباكٍ نظيفة خلال 9 لقاءات بإجمالي دقائق بلغ 1,767 دقيقة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 12 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

يُذكر أن الاتحاد ظهر بصورة سيئة في الموسم الماضي، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي، التي حقق النادي لقبها في موسم 2022-23.