رسمياً.. الحزب الجمهوري يختار ترامب مرشحاً للرئاسة

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أعلن الحزب الجمهوري خلال مؤتمره اليوم الإثنين، اختيار دونالد ترامب بشكل رسمي مرشحا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بمؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك تلك الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق ترامب في أعقاب محاولة اغتياله. محاولة اغتيال ترامب
وتعرض جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية ساكن البيت الأبيض والرؤساء السابقين، للانتقاد في أعقاب محاولة الاغتيال التي جرت أول أمس السبت، حيث أطلق مسلح النار على ترامب من فوق سطح منزل قريب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
وأصيب ترامب في أذنه بإصابة طفيفة، ولكن لقى شخص حتفه وأصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.