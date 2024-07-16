قبائل أرحب تنفذ اعتصاما قبلياً مفتوحاً في صنعاء وسط مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً

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تنفذ قبائل أرحب لليوم الثالث على التوالي، اعتصاماً مفتوحاً شمال صنعاء للمطالبة بتسليم مسلح حوثي قام بقتل أحد أبنائها وسط مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً.
وقالت مصادر قبلية: «القبائل أعلنت النكف القبلي، وقامت بنصب خيام اعتصام في منطقه بني حوات في خط المطار الجديد، وطالبت المليشيا الحوثية بتسليم القاتل الذي ينتمي إلى محافظة عمران»، مبينة أن المسلح الحوثي القاتل نفذ الجريمة وهو متعاطٍ الكحول.
وتتهم القبائل قيادات الحوثي بالتمادي ومحاولة تركيع القبائل التي ترفض وتدين السلوك البلطجي، متوعدة بتفجير الوضع إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.