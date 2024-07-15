بعد إغلاق فروعه في مناطق الشرعية بتوجيهات حوثيه وفتحها بقوة مركزي عدن بنك الكريمي يوجه بيانا عاجلا لكل عملائه في مناطق الشرعية والحوثيين

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه بنك الكريمي للتمويل الأصغر بيانا الى كافة عملائه والمستفيدين من خدماته في كل عموم مناطق الجمهورية بما فيها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد إغلاقها يوم أمس الأحد، بضغوط من المليشيات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وهو الاغلاق الذي قوبل بعملية فتح بالقوة في مناطق الشرعية بقرار من البنك المركزي بعدن.

وأكد بنك الكريمي، في بيانه، الذي اطلع عليه " مأرب برس" استمراره "في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف وبما يلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه.

وأكد "الكريمي" "بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي يرغبون بالحصول عليها ويمكنهم التواصل بالبنك في أي وقت عبر قنواته الرسمية المختلفة لطرح أي استفساراتهم أو تساؤلاتهم.

وقال البيان: "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد".