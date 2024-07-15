بعد إغلاق فروعه في مناطق الشرعية بتوجيهات حوثيه وفتحها بقوة مركزي عدن بنك الكريمي يوجه بيانا عاجلا لكل عملائه في مناطق الشرعية والحوثيين تحسن طفيف اليوم في أسعار الصرف في عدن الحوثيون يفقدون قارباً محملاً بالخبراء الأجانب والأسلحة الصاروخية .. والمليشيا تعلن الإستنفار في الحديدة لأول مرة منذ 9 سنوات.. اليمنية تدشن رحلات جوية مباشرة بين عدن ودبي لقاء الرئيس العليمي مع السفير الكويتي صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات اممية انقاذ الحوثيين اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب أول دولة عربية تعلن عن عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة من الأسواق اكتشاف نفطي ضخم قد تصل احتياطياته إلى 400 مليون برميل
وجه بنك الكريمي للتمويل الأصغر بيانا الى كافة عملائه والمستفيدين من خدماته في كل عموم مناطق الجمهورية بما فيها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد إغلاقها يوم أمس الأحد، بضغوط من المليشيات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء.
وهو الاغلاق الذي قوبل بعملية فتح بالقوة في مناطق الشرعية بقرار من البنك المركزي بعدن.
وأكد بنك الكريمي، في بيانه، الذي اطلع عليه " مأرب برس" استمراره "في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف وبما يلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه.
وأكد "الكريمي" "بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي يرغبون بالحصول عليها ويمكنهم التواصل بالبنك في أي وقت عبر قنواته الرسمية المختلفة لطرح أي استفساراتهم أو تساؤلاتهم.
وقال البيان: "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد".