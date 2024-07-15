تحسن طفيف اليوم في أسعار الصرف في عدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 15/07/2024
الاسعار في عدن
شراء الدولار 1874
بيع الدولار 1880
شراء السعودي 490
بيع السعودي 493
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40