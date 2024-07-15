الحوثيون يفقدون قارباً محملاً بالخبراء الأجانب والأسلحة الصاروخية .. والمليشيا تعلن الإستنفار في الحديدة

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت مصادر أمنية يمنية عن فقدان مليشيات الحوثي التواصل مع قارب كبير كان في مهمة تهريب عبر خط بحري معتاد من دول القرن الإفريقي إلى سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأكدت قناة "العربية/الحدث" أن "القارب الذي انقطعت الاتصالات معه كان من متوقعاً وصوله الخميس الماضي إلى الحديدة وعلى متنه خبراء أجانب وشحنة عتاد عسكري ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ والمتفجرات".

فيما أفاد شهود عيان بأن مدينة الحديدة تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً من قبل الميليشيات منذ مساء السبت مع تزايد المخاوف من وقوع القارب الذي انقطع التواصل معه، بيد القوات الأميركية والدولية.

وأضافت المصادر أن الميليشيات حركت عددا كبيرا من قوارب الصيادين للقيام بدوريات بحرية لتتبع آثار القارب والبحث عنه في البحر الأحمر.

تدمير مسيّرات

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية أعلنت الجمعة الماضية، أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثي في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

فيما قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، حينها إن الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

يشار إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.