لأول مرة منذ 9 سنوات.. اليمنية تدشن رحلات جوية مباشرة بين عدن ودبي

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين 15 يوليو/تموز 2024، رحلاتها المباشرة بين مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ومدينة دبي الإماراتية، بعد توقف دام أكثر من 9 أعوام.

وقال مدير عام الشؤون القانونية بشركة الطيران اليمنية (حكومية) بسام ناصر، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، إن الخطوط الجوية اليمنية استأنفت اليوم (الاثنين)، أولى رحلاتها المباشرة بين مدينتي عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، ودبي الإماراتية، بعد توقف دام لأكثر من 9 أعوام، بسبب الحرب في البلاد.

وأضاف: انطلقت أولى الرحلات الجوية بين اليمن والإمارات، ضمن برنامج إعادة تشغيل الرحلات بين عدن ودبي، بواقع رحلتين في الأسبوع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمد، أن الشركة تستعد لتدشين رحلات إلى الدوحة ودبي بالقريب العاجل، وفتح خطوط عبر إفريقيا.