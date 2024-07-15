لقاء الرئيس العليمي مع السفير الكويتي

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة والشعب اليمني، التعبير عن عظيم شكره وتقديره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وولي عهده، وحكومته، على التوجيهات الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين، استجابة لطلب رئاسي.

كما اشاد الرئيس، بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الانسانية والانمائية السخية، ودعمها المخلص لتطلعات الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف.

و في اللقاء، نقل السفير الكويتي للرئيس، تحيات الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتمنياتهما له واعضاء المجلس موفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الحجرف، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة الكويتية، وتمنياتهم للشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء، الى مستجدات الوضع اليمني، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وجهود الاشقاء والاصدقاء من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والسلام والتنمية.