آخر الاخبار

صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات اممية انقاذ الحوثيين اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب أول دولة عربية تعلن عن عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة من الأسواق اكتشاف نفطي ضخم قد تصل احتياطياته إلى 400 مليون برميل الأرجنتين بطلة كوبا أميركا للمرة 16 بفوزها على كولومبيا محمكة باكستانية توقف عمران خان وزوجته في تهم جديدة إذا كنت تريد النجاح بحياتك المهنية.. 5 عادات عليك نسفها غوغل تجري محادثات لتنفيذ أكبر صفقة في تاريخها ‏5 أمور لصحة قلبك في الصيف

صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
عدد القراءات 168

بعد مأرب وتعز، شهدت مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن اليوم الاثنين تظاهرة شعبية مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني.

ورفع المشاركون لافتات داعمة لقرارات المركزي اليمني ورافضة لتدخلات المبعوث الأممي الرامية لانقاذ الحوثيين.

إقراء أيضاً
شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات ام
اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب
مليشيات الحوثي تخصص المنح الجامعية للعام الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وك
البنك المركزي يصدر بياناً هاماً بشأن المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك بالمحا
مركز تحليل السياسات الأوروبية:هناك دول تستغل الحوثيين لتقويض حرية الملاحة
جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول