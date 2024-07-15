صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات اممية انقاذ الحوثيين اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب أول دولة عربية تعلن عن عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة من الأسواق اكتشاف نفطي ضخم قد تصل احتياطياته إلى 400 مليون برميل الأرجنتين بطلة كوبا أميركا للمرة 16 بفوزها على كولومبيا محمكة باكستانية توقف عمران خان وزوجته في تهم جديدة إذا كنت تريد النجاح بحياتك المهنية.. 5 عادات عليك نسفها غوغل تجري محادثات لتنفيذ أكبر صفقة في تاريخها 5 أمور لصحة قلبك في الصيف
بعد مأرب وتعز، شهدت مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن اليوم الاثنين تظاهرة شعبية مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني.
ورفع المشاركون لافتات داعمة لقرارات المركزي اليمني ورافضة لتدخلات المبعوث الأممي الرامية لانقاذ الحوثيين.