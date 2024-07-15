صور.. ثالث محافظة تخرج مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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بعد مأرب وتعز، شهدت مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن اليوم الاثنين تظاهرة شعبية مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني.

ورفع المشاركون لافتات داعمة لقرارات المركزي اليمني ورافضة لتدخلات المبعوث الأممي الرامية لانقاذ الحوثيين.