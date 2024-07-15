شاهد.. تعز تنتفض بتظاهرة شعبية حاشدة دعما لقرارات البنك المركزي ورفضا لمحاولات اممية انقاذ الحوثيين

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تظاهرة شعبية حاشدة اليوم الاثنين بمدينة تعز داعمة لقرارات البنك المركزي، في مدينة ورفضا للتدخلات الأممية.