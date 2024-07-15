اليمن تتضامن مع امريكا وتستنكر محاولة اغتيال ترامب

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اعربت الجمهورية اليمنية، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

واكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الاثنين تضامن الجمهورية اليمنية مع الولايات المتحدة، والرئيس السابق وعائلته ضد كافة أشكال العنف والتطرف..متمنية له الشفاء العاجل.

كما عبر البيان، عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الأمريكي وذوي الضحية..متمنياً للمصابين في الحادث الإجرامي الشفاء العاجل.