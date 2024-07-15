اكتشاف نفطي ضخم قد تصل احتياطياته إلى 400 مليون برميل

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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حملت نتائج اكتشاف نفطي جديد نتائج واعدة، في أحدث إنجازات التطوير المشترك لمنطقة المياه العميقة كوينكا سالينا في حوض سوريستي المكسيكي.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، جاء الاكتشاف في بئر يوبات-1 إي إكس بي (Yopaat-1 EXP) بالمربع 9 قرب الحوض، حسبما أعلنته شركة إيني الإيطالية، قبل قليل.

وتشغّل البئر إيني (ENI) بحصّة 50%، في حين تؤول حصة الـ50% المتبقية لصالح شركة ريبسول (Repsol) الإسبانية.

وكانت إيني قد توصلت إلى اكتشاف نفطي بالمربع 7 في الحوض ذاته قبل عام، في مارس/آذار 2023، باحتياطات قُدِّرت حينها بنحو 200 مليون برميل.

اكتشاف نفطي في المكسيك يحمل أحدث اكتشاف أعلنته إيني الإيطالية في حوض سوريستي بالمكسيك احتياطيات أكبر من اكتشاف العام الماضي، إذ قدّرتها الشركة بما يتراوح بين 300 و400 مليون برميل نفط مكافئ، وفق بيان اليوم الإثنين 8 يوليو/تموز 2024.

وتنوعت موارد بئر الاستكشاف "يوبات-1" ما بين النفط الخام والغاز المصاحب، بعد نجاح حفر البئر على عمق مائي وصل إلى 525 مترًا، وسط عمليات حفر امتدت بصورة إجمالية إلى 2931 مترًا.

وحدة إنتاج وتخزين عائمة تابعة لإيني وحدة إنتاج وتخزين عائمة تابعة لإيني - الصورة من Offshore Energy ويضاف الاكتشاف الجديد -الذي وصفته شركة إيني بـ"الناجح"- إلى محفظة إنجازات الشركة الإيطالية في حوض سوريستي المكسيكي، التي شملت على مدار السنوات الماضية التوصل إلى اكتشافات في المربعين الخاضعين لإدارة الشركة (7، و10).

ومن شأن أحدث اكتشاف نفطي أن يرفع موارد إيني في مربعات التطوير المكسيكية إلى 1.3 مليار برميل مكافئ، ما يعزز طموح الشركة في دراسة إنشاء مركز مستقبلي بالمنطقة بالاستفادة من البنية التحتية المحيطة.

اكتشاف إيني الإيطالية في المكسيك خلال المحاولات التي سبقت إعلان أحدث اكتشاف نفطي لشركة إيني الإيطالية في المكسيك، صادفت عمليات الحفر ما يقرب من مئتي متر من الرمال التي تضم هيدروكربونات.

وتنتمي الهيدروكربونات المكتشفة إلى العصر البليوسيني والميوسيني، وسهّل تسلسل الموارد عملية جمع البيانات للتقييم والتقدير.

وبخلاف البئر "يوبات-1" -الواقعة في المربع 9، ويبعد 63 كيلومترًا عن سواحل "كوينكا سالينا" في حوض سوريستي- واصلت إيني على مدار سنوات خططها التطويرية في المكسيك لتحتلّ الآن لقب "المشغّل الأجنبي الرئيس".

وتملك الشركة الإيطالية -التي تمتد جذورها في المكسيك لعام 2006- حقوق للتنقيب والاستكشاف والإنتاج في 8 مربعات، تشغّل الشركة 7 منها بحوض سوريستي. وخلال عام 2015، بلورت إيني أعمالها في المكسيك تحت مظلة شركة فرعية تابعة لها، أطلقت عليها إيني مكسيكو (Eni Mexico).

فريق إيني في المكسيك يحلل بيانات الحفر فريق إيني في المكسيك يحلّل بيانات الحفر - الصورة من موقع الشركة إيني في المكسيك لم يكن أحدث اكتشاف نفطي أعلنته إيني في المكسيك وليد اللحظة والوحيد من نوعه، إذ سبقته خطوات أخرى خاصة بمربعات تطوير تحت نطاق رخصة التنقيب والاستكشاف والإنتاج الخاصة بها.

وحظي تطوير مربع "فيراكروز" الواقع في حوض "كوينكا سالينا" بموافقة لجنة المحروقات الوطنية في المكسيك، في أبريل/نيسان 2024، على حفر بئر استكشافية في المياه العميقة باسم بئر "تلازوتلي 1".

وطمحت إيني -وفق المعلومات المنشورة آنذاك- في استخراج ما يصل إلى 470 مليون برميل نفط مكافئ، غير أن تطورات حفر هذه البئر لم تُعلن حتى الآن، رغم تقدير الشركة أنها تستغرق شهرين، وباستثمارات تصل إلى 24 مليون دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر واحد من الإفصاح عن اكتشاف نفطي في ثاني آبار الشركة الاستكشافية بالمربع 7، بموارد محتملة تصل إلى 200 مليون برميل