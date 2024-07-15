اكتشاف نفطي ضخم قد تصل احتياطياته إلى 400 مليون برميل الأرجنتين بطلة كوبا أميركا للمرة 16 بفوزها على كولومبيا محمكة باكستانية توقف عمران خان وزوجته في تهم جديدة إذا كنت تريد النجاح بحياتك المهنية.. 5 عادات عليك نسفها غوغل تجري محادثات لتنفيذ أكبر صفقة في تاريخها 5 أمور لصحة قلبك في الصيف إسبانيا تهزم إنجلترا في نهائي يورو 2024 وتتوج بلقب لرابع مرة في تاريخها مفاجأة بمحاولة اغتيال ترامب مليشيات الحوثي تخصص المنح الجامعية للعام الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها البنك المركزي يصدر بياناً هاماً بشأن المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك بالمحافظات المحررة
فازت الأرجنتين، حاملة اللقب، مجددا بلقب كأس "كوبا أمريكا" لكرة القدم إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل لاوتارو مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا اليوم الاثنين.
وبهذا تحقق الأرجنتين رقما قياسيا للفوز بالبطولة القارية، حيث فازت به 16 مرة منذ انطلاقتها.
واستغل مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو قبل أن يسدد كرة من فوق رأس الحارس الكولومبي كاميلو فارجاس في الدقيقة 112.
وعزز مارتينيز صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى اللقب السادس عشر في 30 مباراة نهائية في المسابقة. يشار إلى أن الأرجنتين حلت وصيفة للبطولة 14 مرة.
وفك منتخب الأرجنيتن شراكة الرقم القياسي في عدد الالقاب مع الأوروغواي (15 مرة), التي حلت ثالثة بفوزها على كندا 4-3 لبركلات الترجيح (الوقت الاصلي 2-2) السبت.
يشار إلى أن ليونيل ميسي خرج باكيا، بشكل هستيري، من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 66، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا .
وعلى دكة البدلاء، انهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولمبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.