محمكة باكستانية توقف عمران خان وزوجته في تهم جديدة

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أوقفت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بتهم جديدة "بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام"، حسب قناة Geo التلفزيونية.

ووجهت السلطات الباكستانية تهمة جديدة لعمران خان بعد يوم من منح محكمة في إسلام أباد استئنافا لخان وزوجته بتهمة الزواج غير الشرعي.

وذكرت القناة: "أصدرت المحكمة تعليمات إلى مكتب المساءلة الوطني باستجواب اثنين من المشتبه بهم في سجن أديال، وأمرت أيضا الزوجين بالمثول أمام المحكمة في 22 يوليو".

بدوره قال محامي رئيس الوزراء السابق وزوجته إن هذا الاعتقال غير قانوني، مضيفا أن طلب الإفراج عنهما بكفالة يتم العمل عليه بالفعل في المحكمة العليا. وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية الزواج غير الشرعي.

كما قضت محكمة باكستانية في وقت لاحق بالسجن 10 سنوات على عمران خان وكذلك وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية. بدوره، وصف وزير العدل الباكستاني عزام نذير ترار المحاكمات ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بأنها مسألة داخلية لباكستان