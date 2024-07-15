غوغل تجري محادثات لتنفيذ أكبر صفقة في تاريخها

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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محادثات للاستحواذ على شركة "Wiz Inc" الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال المصدر، إن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يجعلها أكبر عملية استحواذ تقوم بها شركة التكنولوجيا العملاقة حتى الآن.

وأضاف المصدر إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق ولا يزال من الممكن أن تنتهي المحادثات دون اتفاق.

وتأتي المحادثات في أعقاب جهود شركة "ألفابيت" للاستحواذ على شركة إدارة علاقات العملاء"HubSpot"، والتي ذكرتها "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي.

كما كان الحال مع صفقة "HubSpot"، فإن عملية استحواذ محتملة كبيرة مثل Wiz هي أمر غير معتاد بالنسبة لشركة تكنولوجيا كبيرة مثل ألفابيت، نظرا للتدقيق المتزايد الذي تواجهه الشركة من قبل منظمي مكافحة الاحتكار.

وتواجه غوغل بالفعل العديد من تحديات مكافحة الاحتكار، بما في ذلك دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية تتهمها فيها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في البحث عبر الإنترنت، وأخرى تتعلق بأدوات الإعلان الرقمي الخاصة بها.

وتعمل شركة ألفابيت على تكثيف استثماراتها في أعمال العملاء السحابية، بما في ذلك تقديم أدوات ذكاء اصطناعي أكثر إنتاجية للعملاء.

على الرغم من أن غوغل لا تزال متخلفة عن "مايكروسوفت"، و"أمازون" في سوق الحوسبة السحابية، فقد ذكرت الشركة أن وحدتها السحابية كانت مربحة في أرباع متتالية، بعد سنوات من تعرضها للخسائر.

يمكن أن يساعد الاستحواذ على شركة Wiz، وهي شركة سحابية وأمن إلكتروني، شركة غوغل على اللحاق بشركتي مايكروسوفت، وأمازون في سوق سحابية تتزايد فيها المنافسة.

ومع قيام المزيد من الشركات الناشئة بنقل تطبيقاتها وبياناتها إلى السحابة، تتزايد الفرص في هذا القطاع، لا سيما مع استمرار تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في اكتساب المزيد من الاهتمام.

غالباً ما تتطلب مثل هذه الأدوات تحميل مجموعات هائلة من البيانات إلى السحابة التي يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التدرب عليها، حتى تتمكن من إنشاء مخرجات مثل الصور أو الحملات التسويقية أو التعليمات البرمجية، بناءً على ما يطلبه المستخدمون من برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

بلغت قيمة الشركة، التي تأسست في عام 2020، 12 مليار دولار خلال جولة تمويل في مايو اجتذبت مستثمرين مثل "Andreessen Horowitz"، و"Lightspeed Venture Partners"، و"Thrive Capital".

وستتبع صفقة ألفابيت لشركة Wiz شرائها لشركة الأمن السيبراني Mandiant بقيمة 5.4 مليار دولار في عام 2022. وكانت هذه ثاني أكبر عملية استحواذ للشركة، ولم يتصدرها سوى صفقتها لشركة "Motorola Mobility Holdings" التي تم الانتهاء منها في عام 2012، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ