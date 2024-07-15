‏5 أمور لصحة قلبك في الصيف

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حذرت الرابطة الأمريكية لأمراض القلب، من أنه يتعين على مرضى القلب اتخاذ إجراءات احترازية لوقاية أنفسهم من حر الصيف والرطوبة المرتفعة. وأشارت دراسة نشرتها الدورية العلمية Circulation التي تصدرها رابطة أمراض القلب، إلى أن الوفيات الناجمة عن موجات الحرارة الشديدة ستتضاعف في أوساط مرضى القلب والأوعية الدموية خلال العقدين القادمين. ونصحت بـ5 أمور لصحة القلب في الصيف: تجنب الأماكن المفتوحة ظهراً ارتداء الملابس الخفيفة الفاتحة ارتداء قبعات ونظارات شمسية الإكثار من شرب السوائل الواقي الشمسي وتكرار استخدامه