5 أمور لصحة قلبك في الصيف إسبانيا تهزم إنجلترا في نهائي يورو 2024 وتتوج بلقب لرابع مرة في تاريخها مفاجأة بمحاولة اغتيال ترامب مليشيات الحوثي تخصص المنح الجامعية للعام الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها البنك المركزي يصدر بياناً هاماً بشأن المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك بالمحافظات المحررة مركز تحليل السياسات الأوروبية:هناك دول تستغل الحوثيين لتقويض حرية الملاحة حماس تكشف حقيقة انسحابها من محادثات الهدنة وقيادي كبير في الحركة يتحدث عن مصير محمد الضيف جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن الملف الاقتصادي وزير الخارجية السعودي يصل تركيا و الرئيس أردوغان يستقبله في قصر دولما مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الإمارات استمراره في الإجراءات الاقتصادية والحفاظ على العملة الوطنية
حذرت الرابطة الأمريكية لأمراض القلب، من أنه يتعين على مرضى القلب اتخاذ إجراءات احترازية لوقاية أنفسهم من حر الصيف والرطوبة المرتفعة. وأشارت دراسة نشرتها الدورية العلمية Circulation التي تصدرها رابطة أمراض القلب، إلى أن الوفيات الناجمة عن موجات الحرارة الشديدة ستتضاعف في أوساط مرضى القلب والأوعية الدموية خلال العقدين القادمين. ونصحت بـ5 أمور لصحة القلب في الصيف: تجنب الأماكن المفتوحة ظهراً ارتداء الملابس الخفيفة الفاتحة ارتداء قبعات ونظارات شمسية الإكثار من شرب السوائل الواقي الشمسي وتكرار استخدامه