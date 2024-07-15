إسبانيا تهزم إنجلترا في نهائي يورو 2024 وتتوج بلقب لرابع مرة في تاريخها

الإثنين 15 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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توج منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالفوز على إنجلترا بنتيجة 1/2 في المباراة النهائية اليوم الأحد.