مفاجأة بمحاولة اغتيال ترامب

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لاتزال الولايات المتحدة والعالم أجمع تحت هول الصدمة إثر محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب،
وفي اتصال هاتفي مع قناة "فوكس نيوز" الأحد، قال ترامب إنه "مندهش مما حدث"، مؤكداً أنه "يدرك أنه محظوظ لوجوده هنا اليوم".
كما أضاف نقلاً عن طبيبه: "لو تغير وضع الرصاصة سنتيمتراً واحداً لما كنت أتحدث الآن".